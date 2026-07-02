В трех школах Александровского округа продолжается масштабный капитальный ремонт.

В образовательных учреждениях Александровского муниципального округа полным ходом идут масштабные ремонтные работы. По информации главы муниципалитета Анны Кузнецовой, комплексное обновление сейчас охватило три местные школы.В школе №7 строители уже завершили ключевые общестроительные и инженерные задачи. Специалисты заменили оконные и дверные блоки, смонтировали новую систему отопления, обновили фасады, потолочные перекрытия и перегородки. Практически полностью готовы крыша, вентиляционные каналы, а также водопровод и канализация. Сейчас рабочие заняты укреплением фундамента здания, обустройством входных групп и прокладкой интернет-кабелей.В здании школы №11 преобразился актовый зал, отремонтированы лестничные марши, частично смонтированы новые перила из нержавеющей стали и заменено силовое электрооборудование. На втором этаже завершена чистовая отделка стен штукатуркой и краской, а также полностью обновлено напольное покрытие. В настоящее время основные усилия подрядчика сосредоточены в зоне пищеблока.В школе №13 старые оконные рамы полностью заменили на современные стеклопакеты. Подрядчики завершают реконструкцию кровли, косметический ремонт кабинетов на третьем этаже и обновление спортивного зала. Параллельно продолжается обустройство кухонного блока и санитарных комнат.