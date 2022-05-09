После завершения шествия Бессмертного полка на площади Победы прошел праздничный парад. Его...

После завершения шествия "Бессмертного полка" на площади Победы прошел праздничный парад. Его главными зрителями стали фронтовики. Все подробности- у моего коллеги Никиты Тарбеева.На Площади победы - копия знамени Идрицкой стрелковой дивизии, семьдесят семь лет назад водруженного над Рейхстагом. Торжественным маршем проходят войска владимирского гарнизона- двадцать седьмая ракетная армия, военные лётчики, Росгвардия, полиция, спасатели, кадеты и юнармейцы. У Вечного огня- ветераны Великой Отечественной войны, в областном центре их осталось меньше семидесяти, первые лица региона."Так же, как и тогда мы все вместе, чтобы бороться с нацизмом и фашизмом. В этот день мы говорим слова благодарности тем, кто сейчас отстаивает дело мира, спасает людей на Донбассе и в Луганске" - врио губернатора Владимирской области, Александр Авдеев."Дорогие друзья, сегодня в мире вновь неспокойно, вновь у наших границ слышны выстрелы, вновь поднял голову недобитый фашизм , но мы с вами твердо уверены, что как всегда, во все времена враг будет разбит, Победа будет за нами! Ура!" - председатель ЗС Владимирской области, Владимир Киселёв.После двух лет коронавирусных ограничений, возложить цветы к мемориалу, несмотря на дождь и холод, пришли десятки тысяч горожан. Огромный людской поток."Мое детство прошло на окопах, на траншеях. Копали там что оставили после защиты нашего села, несколько одноклассников моих погибло, к сожалению" - житель города Владимира, Александр Мазовецкий.Александр Мазовецкий переехал во Владимир с Украины двадцать лет назад. Он уроженец Черкасской области. Говорит, что ни один другой праздник не может объединить людей так, как День Победы- главный день в году."Я человек православный, поэтому я регулярно принимаю участие в крестных ходах, когда ты идешь в крестном ходе, то ты летаешь в небесах. И вот я сегодня шел здесь, это для меня были ощущения, как будто в крестном ходе я иду, земли прямо не чувствуешь" - житель города Владимира, Александр Мазовецкий.-Два года не было из-за коронавируса из-за много чего массовых мероприятий, а сегодня торжественно. Все понравилось.-Тем более в такой период, когда идет спецоперация на Украине, всю страну поднимают, чтобы все были за Россию.В сквере у здания областного суда развернули городок с полевой кухней и интерактивными площадками."Этот ППШ - макет, но 42-го года- его восстановили и сделали из него макет" - член клуба исторической реконструкции, Андрей Богомолов.Здесь можно было сфотографироваться с реконструкторами, заглянуть в военный блиндаж, пострелять в лазерном тире, нарисовать открытку для ветеранов, примерить современную военную экипировку."Стараемся, чтобы нынешнее поколение знало и помнило и чтило всех тех, кто когда-то погиб на войне и тех, кто вернулись и подарили нам мир. Ну скажи что-нибудь, Александр" - житель п.Садовый, Игорь Кострюков."Очень сожалею о том, что кто-то погиб за то чтобы над нашей головой небо было ясным, чтобы у нас никаких не было бед, но хочу, чтобы мы побеждали и чтобы было сегодня без жертв" - Александр Кострюков.Как и в далёком сорок пятом , девятое мая- по-настоящему всенародный праздник.-Ура!!!Никита Тарбеев, Александр Чунаев, Вести Владимир.