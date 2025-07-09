Уже открыта регистрация профессиональных посетителей, принимаются заявки на участие в мероприятиях.

8-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) состоится в Шанхае 5-10 ноября. Об этом заявил заместитель главы бюро Китайской международной импортной выставки Гэ Хун."8-я Китайская международная выставка импортных товаров пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября этого года, и зарубежные предприятия примут активное участие", - сказал Гэ Хун, слова которого приводятся в официальном аккаунте выставки в соцсети "Вичат". Выставочная площадь превысит 300 тыс. кв. м, уточнил он.Уже открыта регистрация профессиональных посетителей, принимаются заявки на участие в мероприятиях выставки.Проведение CIIE - часть масштабной программы правительства Китая, взявшего курс на трансформацию нынешней экономической модели развития страны. На этом пути власти пытаются сместить акцент с экспортно-ориентированной модели в сторону более сбалансированной практики ведения международной торговли, которая предполагает большую открытость Китая и увеличение объемов импорта.