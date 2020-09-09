В центре Владимира неизвестные разбили вазоны с цветами. Инцидент произошел рядом с Золотыми воротами на улице Большая Московская. В результате хулиганской выходки разбились 3 вазона с

В центре Владимира неизвестные разбили вазоны с цветами. Инцидент произошел рядом с Золотыми воротами на улице Большая Московская. В результате хулиганской выходки разбились 3 вазона с цветами, все они принадлежали МКУ «Благоустройство». Регулярно сотрудники учреждения высаживали там цветы для украшения центра города. В мэрии сообщают, что стоимость вазонов небольшая, каждый стоит около 3,5 тысяч рублей.