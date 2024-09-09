Оказалось, что у угонщика уже были судимости за пьяные авто-преступления.

Пьяный мужчина из деревни Копнино Владимирской области угнал УАЗ сельхозпредприятия, на котором работал и отправился кататься по населенному пункту. Об этом рассказали в пресс-службе Селивановского суда.Интересно, что помимо всех нарушений у мужчины также не было водительских прав. Вскоре владимирца заметили сотрудники ГАИ. Он попытался скрыться от инспекторов в лесу, но не успел. Оказалось, что у угонщика уже были судимости за пьяные авто-преступления. Суд постановил лишить его свободы на 1,4 года. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.Напомним, ранее мы писали, что