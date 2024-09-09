Кандидатов судили за разбой, взятки, уклонение от воинской службы и другие преступления.

Восемь ранее судимых кандидатов попытались стать депутатами Владимирской области. Все они участвовали в выборах в Совет народных депутатов Собинского муниципального района. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома.Данные о судимостях кандидаты обязаны предоставлять комиссии. Поэтому имена бывших нарушителей закона опубликованы в открытом доступе.Это Спартак Гайно, ранее он имел судимости за кражу, Александр Гурьев, который избегал прохождения военной службы, Игорь Карпов судимый за разбой, Николай Малышев и Игорь Терехов имели проблемы с законом из-за нелегального приобретения и сбыта огнестрельного оружия, Светлана Муравьева была наказана судом за взятки, Андрей Челышев не платил алименты, а Дмитрий Федулов судим за побои.