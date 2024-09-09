Отдыхающим запрещено подходить к пруду в радиусе 5 километров.

Соловьиный пруд во Владимире закрыли на карантин из-за птичьего гриппа. Указ об этом подписан губернатором Александром Авдеевым.Вспышку гриппа зафиксировали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных. Отдыхающим запрещено подходить к пруду в радиусе 5 километров. А зона в радиусе 50 километров признана зоной наблюдения. Карантинные ограничения пока установлены до конца сентября.Напомним, ранее мы писали, что