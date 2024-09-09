Ступени лестницы расколоты, а плитка расшатана.

У ТЦ «Владимир» в региональной столице разрушается пешеходная лестница. Об этом рассказали в социальных сетях отделения «Народного фронта».Источник уточняет, что ступени лестницы расколоты, а плитка расшатана. Общественники указывают, что плитка может внезапно отколоться под ногой человека. Кроме этого, участок дорожной сети очень проходимый туристами и местными жителями.Известно, что замечания о состоянии лестницы поступали еще в 2019 году. Неравнодушные жители смогли добиться ремонта только после многочисленных обращений. Напомним, ранее мы писали, что