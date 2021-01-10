В декабре глава украинского государства сообщил журналистам, что вакцинация украинцев российским препаратом недопустима. При этом он признался, что не может объяснить своему народу отказ от закупок вакцины.

В декабре глава украинского государства сообщил журналистам, что вакцинация украинцев российским препаратом недопустима. При этом он признался, что не может объяснить своему народу отказ от закупок вакцины.Такими заявлениями президент Украины Владимир Зеленский вызвал бурное негодование как среди многих политиков, так и среди простых жителей. А за несколько дней до Нового года на сайте украинского лидера появилась гражданская петиция с требованием закупить российский препарат в необходимом для вакцинации населения количестве. Свои подписи под документом поставили сотни людей.Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что такое отношение Зеленского к пандемии коронавируса приводит к ежедневной гибели сотен украинцев, за что народ буквально проклинает главу государства. Кива подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 в настоящее время является наиболее эффективной, однако не пояснил, о какой из трёх разработок идёт речь.Илья Кива выразил уверенность, что на самом деле Владимир Зеленский и всё его ближайшее окружение давно привились от коронавируса российской вакциной.Ранее украинский лидер заявил о намерении добиться поставок в страну разработанных на Западе вакцин от COVID-19. В частности, речь шла о препаратах, созданных компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, однако производители отказались снабжать Незалежную своей продукцией в обозримом будущем.