К депутату Госдумы РФ Игорю Игошину поступают многочисленные обращения от граждан, которых волнует судьба акушерского корпуса в Коврове.

К депутату Госдумы РФ Игорю Игошину поступают многочисленные обращения от граждан, которых волнует судьба акушерского корпуса в Коврове. Жителей интересует, когда медучреждение начнёт работать.Как сообщил парламентарий в социальной сети ВК, строительство акушерского корпуса завершено. Приобретено необходимое оборудование, и персонал готов хоть сегодня приступить к делу.Однако не всё так просто. Сперва открытие корпуса откладывалась из-за того, что подрядная организация судилась с заказчиком по поводу установки новых стенных панелей в операционном блоке и палатах. А когда панели всё-таки заменили, появилась очередная проблема. Оказалось, что более 50 радиаторов отопления протекают.Игорь Игошин подчеркнул, что вопрос с худыми батареями должен быть решён до конца текущей недели.«В целом, этот корпус планируют ввести в работу до конца года. Будем надеяться, что так и будет», – написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.