В региональной столице с 21 июля по 21 августа 2025 года будет ограничен проезд всех видов транспорта на съезде от дома №6 по улице Мира вдоль ДДюТ по улице Пушкарской.

В региональной столице с 21 июля по 21 августа 2025 года будет ограничен проезд всех видов транспорта на съезде от дома №6 по улице Мира вдоль ДДюТ по улице Пушкарской. Об этом сообщила администрации Владимира.Причина ограничения движения – проведение работ по прокладке сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.«ГУП «ДСУ-3» приносит свои извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.