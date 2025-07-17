Во Владимире на улице Мира сотрудники МКУ «Зелёный город» подготовили 16 новых клумб.

Во Владимире на улице Мира сотрудники МКУ «Зелёный город» подготовили 16 новых клумб. Всего здесь высадят более 45 тыс. однолетних растений. Об этом сообщила горадминистрации.Скоро на клумбах запестреют розовые петунии и оранжевые бархатцы. Специалисты отмечают, что данные сорта отлично приживаются на владимирской земле.Кроме того, как отметил директор МКУ «Зелёный город» Андрей Степанов, осенью в региональной столице стартуют масштабные работы по высадке деревьев и кустарников. В частности, планируется посадить свыше 40 краснолистных клёнов, а также спиреи и гортензии.