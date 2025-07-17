В Кольчугинском районе правоохранители провели проверку по публикациям местных СМИ, в которых сообщалось об отсутствии нормальной дороги к деревне Клементьево.

В Кольчугинском районе правоохранители провели проверку по публикациям местных СМИ, в которых сообщалось об отсутствии нормальной дороги к деревне Клементьево. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Грунтовая дорога, ведущая к населённому пункту, находилась в плохом состоянии. После дождей её размывало, и проехать не могли даже автомобили экстренных служб. Несмотря на многочисленные обращения жителей, районная администрация с ремонтом не спешила.«По итогам проверки межрайонным прокурором внесено представление главе администрации района, по результатам рассмотрения которого приняты меры по устранению нарушений: грунтовая дорога с привлечением специальной техники приведена в пригодное для использования состояние», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.