Во Владимире мужчину 1991 года рождения признали виновным в мошенничестве в крупном размере.

Во Владимире мужчину 1991 года рождения признали виновным в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщила СУ СКР по региону.Инцидент произошёл летом 2023 года. Водитель одной из компаний попал в ДТП на служебной машине УАЗ «Патриот». Осуждённый являлся его начальником и предложил купить такой же автомобиль.Он получил от своего водителя 500 тыс. рублей, хотя нашёл аналогичное транспортное средство всего за 375 тыс. рублей. Кроме того, фигурант не поставил купленную машину на баланс предприятия. Сначала он оформил автомобиль в свою собственность, а после – на отца.«Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год со штрафом», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.