Сроки реализации задумок не уточняются.

Мэрия Владимира планирует разработать единый туристический бренд. Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов.Благоустройство, сохранение исторического облика, создание туристической привлекательности - об этом градоначальника часто просят жители областной столицы. Прислушиваясь к горожанам, Дмитрий Викторович написал у себя в соцсетях, что власти обобщат предложения по созданию единого туристического бренда, разработают концепцию турмаршрута и предоставят план мероприятий по благоустройству общественных пространств и ремонту памятников.Сроки реализации задумки не уточняются.