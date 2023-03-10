Решение может быть обжаловано.

В Муроме отец отсудил у больницы 200 тысяч рублей за гибель сына после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.В результате аварии сын истца получил ряд травм. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. На следующий день пациента перевели в травматологию. Врачи оценили состояние как стабильное. Однако спустя несколько часов ему стало хуже и человек умер. Отец был уверен в ошибке медиков. Муромлянин подал иск к «Выксунской ЦРБ» о взыскании компенсации морального вреда.«В ходе рассмотрения дела нашёл подтверждение факт допущенных в лечении диагностических дефектов при проведении обследования. Требования удовлетворены частично. С больницы взыскано 200 тысяч рублей», - пояснили в суде.Решение может быть обжаловано.