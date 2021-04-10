«Ростелеком» по итогам 2020 года лидирует на рынке услуги «Бесплатный вызов», предоставляемой в коде 8-800, в рейтинге независимого консалтингового агентства «ТМТ

«Ростелеком» по итогам 2020 года лидирует на рынке услуги «Бесплатный вызов», предоставляемой в коде 8-800, в рейтинге независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг». По оценкам «ТМТ Консалтинг», в 2020 году объем рынка услуги «Бесплатный вызов» (8800) в России, по оценкам «ТМТ Консалтинг», вырос на 22% по сравнению с 2019 годом и составил 10,4 млрд рублей. Значительный рост рынка связан с переходом многих компаний на удаленный