В Москве открылась выставка о первом модном журнале России

Музей русского импрессионизма продолжает увлекательные штудии неочевидных, вроде бы маргинальных сюжетов, связанных с историей отечественного искусства рубежа XIX-XX веков. Среди самых его удачных проектов - выставки, посвященные Юрию Анненкову, пенсионерам Академии Художеств, Художественному бюро Надежды Добычиной. Нынешняя выставка "Журнал красивой жизни" (кураторы Юлия Петрова, Ольга Юркина) предлагает крутой поворот. В этот раз в фокусе внимания - популярный журнал начала ХХ века.Журнал "Столица и усадьба" был первым российским гламурным изданием. По мысли его издателя Владимира Крымова, он должен был стать нашим аналогом изданий Tatler и Country Style. Целевой аудиторией была жившая на широкую ногу отечественная буржуазия, а особенно жены промышленных магнатов. Обложки и страницы журнала регулярно украшали парадные портреты прекрасных спутниц жизни банкиров, промышленников, членов великокняжеских фамилий, балерин, жен художников и послов. К слову, портрет жены английского посла Джорджианы Бьюкенен - одна из удачных работ Исаака Бродского 1916 года, тогда он еще не стал главным по портретам Владимира Ильича. Украшают эти парадные полотна во множестве и выставку. Поскольку англомания была аристократической модой в начале ХХ века, то выбор британских журналов в качестве модели для сборки был очевиден.Дворянское гнездо - в хорошие рукиНо, похоже, не одни Tatler и Country Style подсказали идею медийного бизнес-проекта Владимиру Крымову, человеку предприимчивому, хваткому, с воображением и деловым чутьем. Первая выставка русских портретов XVIII-XIX веков, собранная Сергеем Дягилевым в дворянских родовых гнездах и показанная в Таврическом дворце, продемонстрировала, что уходящая натура - тоже ресурс. Как и ностальгия по ней. И пока при дворе в 1913 году косплеили XVII век на костюмированном балу, приуроченном к 300-летию царского дома Романовых, Крымов понял, что изысканный пассеизм "Мир искусства" с его светлой печалью по Версалю и французскому классицизму, первым дням творения Петра - Петербурга, дворянским гнездам, маркизам и девам с печальной думою в очах - идеально заходит тем, кто не прочь поиграть в XIX век, словно в спектакль в уютном домашнем театре. И если реальная жизнь шла, скорее, по колее, знакомой публике по "Вишневому саду", то в гламурном журнале колея должна была вывести на дорогу широкую, вольную, где помещичьи просторы и аромат старины соединятся с деньгами нуворишей. И усадьбы, пройдя апгрейд, окажутся местом современным, технологичным, комфортным.То, что это был не совсем утопический проект, доказывал пример подмосковных Горок, которые приобрела вдова Саввы Морозова Зинаида Григорьевна, потом вышедшая замуж на московского градоначальника. Реконструкция парка и усадьбы, выполненная известными архитекторами, предусматривала появление всех удобств современного города: от телефона и электричества до водопровода и канализации. Правда, для этого, кроме амбиций, нужен был свободный капитал, какой в одночасье появился у Зинаиды Григорьевны Морозовой.Красивая жизнь все-таки существуетЖурнал "Столица и усадьба", разумеется, не предполагал статьи о капитале, его вложениях и политических рисках. Поскольку в светском обществе не говорят о деньгах (для этого существуют банки и биржи), о политике (для этого придуман парламент), то новый журнал, как и его английские аналоги, демонстрировал абсолютную индифферентность к этим презренным материям. Как писал Крымов в первом номере: "Красивая жизнь доступна не всем, но она все-таки существует. Хотелось бы подчеркнуть красивое в настоящем. Эту задачу ставит себе редакция. Всякая политика, партийность, классовая рознь будут абсолютно чужды журналу".Но амбиции обрести красивую жизнь, доступную не всем, журнал вполне успешно воспитывал. Упор на эксклюзивность прошлого, видимо, пользовался спросом. Во всяком случае значительный раздел журнала (и, соответственно, выставки) отведен картинам былой дворянской жизни. Там можно обнаружить и чудесные акварельные портреты красавиц в исполнении Александра Брюллова в 1830-х и Петра Соколова 1840-х годов, и точную зарисовку интерьера дачи Виельгорского в 1840-х, сделанную Софьей Соллогуб, и панораму танцевального зала в доме графа Кушелева в Петербурге 1849 года от Луиджи Премацци. Но есть и картины, моделирующие жизнь в интерьерах XIX века, от художников начала ХХ-го. Диапазон этих сюжетов широк: от юных плачущих от любви красавиц в роскошных усадебных интерьерах, как в картине "В гостиной" Александра Рубцова, до знакомого многим по школьным учебникам полотна "Все в прошлом" Василия Максимова - с дремлющей старой барыней и ее служанкой, коротающими летний день в тенечке с самоваром.В выставке участвуют почти 100 произведений из 44 государственных музеев и 14 частных собраний. А на третьем этаже - спецпроект "Журнал красивой жизни. XXI век", который подхватывает интонацию небрежной иронической беседы, заданную "Столицей и усадьбой" больше 100 лет назад.