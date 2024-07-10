Завершается подача заявления для участия в юбилейном, десятом конкурсе Самая красивая...
Завершается подача заявления для участия в юбилейном, десятом конкурсе "Самая красивая деревня"
Сегодня последний день подачи заявления для участия в юбилейном, десятом конкурсе "Самая красивая деревня".
К участию приглашаются населённые пункты, в которых проживают до четырёх с половиной тысяч человек. Гран-при, как и прежде - 200 тысяч. За первые три места предусмотрены денежные призы в размере 100, 50 и 30 тысяч соответственно.
Новшество этого года - "Битва титанов". Это соревнования обладателей гран-при прошлых лет. Приз - 250 тысяч рублей.
Самые красивые деревни назовут в сентябре.