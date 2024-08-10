30 миллионов рублей. Именно столько удалось «заработать» мошенникам за неделю с 29 июля по 4 августа. Всего зарегистрировано 80 преступлений, рассказали в пресс-службе УМВД. Так, 55-летнюю

30 миллионов рублей. Именно столько удалось «заработать» мошенникам за неделю с 29 июля по 4 августа. Всего зарегистрировано 80 преступлений, рассказали в пресс-службе УМВД. Так, 55-летнюю ковровчанку мошенники обманули с помощью классической схемы с «безопасным счетом». Женщине позвонили и сказали, что с ее банковского счета неизвестные пытаются украсть деньги. Жертва перевела мошенникам более 1,9 млн