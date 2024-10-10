Движение по мосту через Каменку на Слободской улице запустили 19 сентября. Капремонт затянулся почти на 3 месяца – объект должны были сдать 1 июля, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Движение по мосту через Каменку на Слободской улице запустили 19 сентября. Капремонт затянулся почти на 3 месяца – объект должны были сдать 1 июля, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Подрядчик «МонолитСтрой», отвечающий за ремонт моста через, получил штраф в 1,9 миллиона рублей. Контракт стоил 170 миллионов. Ремонт приурочили к 1000-летию Суздаля – по обновленному мосту местные