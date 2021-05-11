Многофункциональный центр реабилитации и реинтродукции животных Счастливый друг может быть ликвидирован: спустя 13 лет после создания приюта арендодатели земельного участка, компания ООО Форштадт, обратились к администрации приюта с требованием освободить землю – у них свои планы на территорию.

Многофункциональный центр реабилитации и реинтродукции животных Счастливый друг может быть ликвидирован: спустя 13 лет после создания приюта арендодатели земельного участка, компания ООО Форштадт, обратились к администрации приюта с требованием освободить землю – у них свои планы на территорию. За приют и его питомцев вступились многочисленные зооактивисты, которые обратились к депутатам и правительству города с просьбой сохранить важный инфраструктурный объект.Приют располагается в Краснопахорском поселении. Как уточнили журналистам юристы компании Форштадт, поводом к расторжению договора стали обращения местных жителей, которым мешает шум животных и характерные запахи. Требование о выселении приюта было составлено в марте. На прекращение деятельности Счастливому другу отведен месяц.В работу включился Фонд Гражданский контроль, который реализует проект Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве. Активисты Фонда создали интернет-площадку, которая объединяет людей, небезразличных к судьбе животных ТиНАО. Она доступна по адресуecotinaoru. Именно здесь размещается актуальная информация о работе с животными, помощи бездомным кошкам и собакам. Волонтеры Фонда неоднократно оказывали поддержку в реализации проектов, которые призваны защитить фауну Новой Москвы от последствий ускоренной урбанизации.Обращение с просьбой изыскать варианты сохранения приюта подписали 119 человек. Они обеспокоены судьбой учреждения, где специалисты проводят реабилитацию диких животных: здесь проживают еноты, козы, яки, разные птицы – при этом приют регулярно проводит экскурсии, в ходе которых юные москвичи имеют возможность познакомиться с дикой фауной.Однако выселение диких животных только часть проблемы. Дело в том, что в приюте на данный момент содержатся 1500 безнадзорных животных. В основном это собаки, которых выловили на улицах Москвы. Авторы обращения считают, что ликвидация приюта приведет к появлению на улицах Москвы агрессивных стай бездомных собак. Подобные проблемы наблюдаются в регионах, где имеется нехватка учреждений для содержания и стерилизации задержанных животных. Подобная практика вполне способна создать угрозу для здоровья и жизни людей.Как заявил руководитель Фонда Гражданский контроль Марат Исмагилов обращение с просьбой предоставить новый участок для Счастливого друга уже направлено в адрес депутатов, представляющих ТиНАО в Мосгордуме и Госдуме РФ, а также в префектуру округа. На данный момент в правительстве Москвы ищут варианты сохранения приюта.Интернет-ресурсecotinaoruработает в рамках реализации проекта Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве, который реализуется Фондом Гражданский контроль при финансовой поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы по результатам победы в конкурсе Грантов Мэра Москвы.