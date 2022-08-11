Он требует признать незаконным ответ врио начальника ФКУ ИК-6 в Мелехово, который отказался предоставить информацию о заказчике изделий, которые производит оппозиционер.

Алексей Навальный подал иск в Ковровский городской суд. Он требует признать незаконным ответ врио начальника ФКУ ИК-6 в Мелехово, который отказался предоставить информацию о заказчике изделий, которые производит оппозиционер.Адвокат политика отправил запрос, в котором просил сообщить данные организации для которой трудится его подопечный. Начальник колонии отказался разглашать сведения из-за отсутствия согласия фирмы.Истец считает такие действия неправомерными и необоснованными. Заявление рассмотрит судья К. Никифоров.