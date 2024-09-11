Так, за 8 месяцев по собственной неосторожности получили травмы 79 человек.

Количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали в январе-августе 2024 года увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 8 месяцев по собственной неосторожности получили травмы 79 человек.Подчеркнем, что основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.Горьковская магистраль осуществляет профилактическую работу по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, проводятся совместные рейды с правоохранительными органами, разъяснительные беседы в образовательных учреждениях.Такой формат позволяет провести более обстоятельные и адресные беседы с пассажирами, заострить их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на интересующие вопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми и подростками.Напоминаем, железная дорога – зона повышенной опасности! Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути.