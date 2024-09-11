В условиях увеличения числа гроз в стране губернатор Сергей Ситников подчеркивает важность обеспечения безопасности людей и их домов.

Костромские власти объявили о начале разработки специальной комплексной программы молниезащиты, направленной на защиту населения и имущества от последствий грозовых разрядов. В условиях увеличения числа гроз в стране губернатор Сергей Ситников подчеркивает важность обеспечения безопасности людей и их домов.В 2023 году в регионе было зарегистрировано шесть пожаров, вызванных молниями, что привело к полной утрате двух зданий и значительному ущербу для трех других. Ситников отметил, что необходимо не только обследовать старые здания, построенные в 1950-1970-е годы, но и повысить осведомленность владельцев индивидуальных жилых домов о правильном оборудовании молниезащиты.«Время меняется, и мы должны соответствовать новым вызовам. За полгода мы проведем обследования, чтобы понять культуру безопасности и разработать четкие меры для защиты населения», — заявил губернатор.Программа также включает разъяснительные мероприятия для собственников домов, школьников и студентов, что позволит повысить уровень знаний о мерах безопасности. Костромская область стала первой в стране, инициировавшей подобный документ, что подчеркивает ее стремление к обеспечению безопасности граждан.Таким образом, Кострома делает шаг навстречу современным требованиям по защите от природных явлений, заботясь о жизни и имуществе своих жителей.