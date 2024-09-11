Центр практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации беспилотников появится в Ковровском транспортном колледже. Он откроется уже завтра, 12 сентября. С начала этого года

Центр практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации беспилотников появится в Ковровском транспортном колледже. Он откроется уже завтра, 12 сентября. С начала этого года по указу Владимира Путина стартовал нацпроект «Беспилотные авиационные системы». За шесть лет в России должна появиться отдельная отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Так, во Владимирской области центр