“Энциклопедия семейных традиций” – уникальный проект, объединяющий традиции, обычаи и ритуалы, которые наверняка есть в каждой семье. А у кого еще нет – поможет их обрести. Это

“Энциклопедия семейных традиций” – уникальный проект, объединяющий традиции, обычаи и ритуалы, которые наверняка есть в каждой семье. А у кого еще нет – поможет их обрести. Это совместный проект председателя Законодательного Собрания Ольги Хохловой и детского омбудсмена Юлии Раснянской. Авторы надеются на поддержку жителей Владимирской области в создании энциклопедии семейных традиций. Рассказать о себе можно