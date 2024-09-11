Один из туалетов будет установлен арендатором, занимающимся реставрацией Малых мучных рядов.

Власти Костромы решили обратить внимание на проблему нехватки общественных туалетов и объявили о планах установки трех новых объектов в центре города. Один из туалетов будет установлен арендатором, занимающимся реставрацией Малых мучных рядов. Договоренность об этом достигнута, и проект был разработан еще шесть лет назад.Местоположение и сроки установки двух других туалетов пока остаются неизвестными. В настоящее время в Костроме функционируют три общественных туалета: один в начале проспекта Текстильщиков и два в парке «Центральный». Однако они работают только до восьми вечера, что создает неудобства для горожан и гостей города.