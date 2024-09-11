3 Мальчика пришли в лавку за сладостями. Ес-сно, встали в очередь. Хозяин спрашивает первого:
- Тебе чего?
- 10 синих леденцов.
Хозяин спускается в подвал, приставляет там лестницу, лезет на верхнюю полку, достает коробку с синими леденцами, открывает, отсыпает десять, закрывает коробку, задвигает ее, убирает лестницу, вылезает из подвала и закрывает его. Потом дает 1-му мальчику 10 синих леденцов, спрашивает второго:
- Тебе чего?
- 10 синих леденцов.
Хозяин опять лезет в подвал и процедура повторяется, только теперь он ничего не убирает. Обслужив второго мальчика, спрашивает у третьего:
- Тебе тоже 10 синих леденцов?
- Нет.
Успокоенный хозяин лезет в подвал, все убирает, задвигает и т.д. Наконец, возвращается и выслушивает мальчика.
- Мне 5 синих леденцов!
еще анекдот!