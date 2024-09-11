В офтальмологическом отделении Муромской ЦРБ новое оборудование появилось в конце августа, а медики уже успели с его помощью провести 38 операций. О том, как изменилась жизнь пациентов и

В офтальмологическом отделении Муромской ЦРБ новое оборудование появилось в конце августа, а медики уже успели с его помощью провести 38 операций. О том, как изменилась жизнь пациентов и врачей с обновлением медарсенала больницы, рассказали в пресс-службе минздрава. Например, если ранее, чтобы подтвердить диагноз отслойки сетчатки глаза, некоторых больных приходилось направлять в другие клиники. Теперь в