Владимирцы требуют вернуть деньги за вывоз мусора. Жители областного центра уверены, регоператор не в полном объеме оказывал услуги потребителям. “Биотехнологии” несколько месяцев

Владимирцы требуют вернуть деньги за вывоз мусора. Жители областного центра уверены, регоператор не в полном объеме оказывал услуги потребителям. “Биотехнологии” несколько месяцев отвозили отходы на мусорный полигон, а в тариф заложили переработку ТКО. Иван Ростовцев, сопредседатель общественного совета г. Владимира: “Биотехнологии” в январе-апреле прошлого года не проводили сортировку. То есть там договор с мусоросортировочной станцией