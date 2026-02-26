53-летняя жительница Вязников предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого и угрозе убийством его жене. Трагедия произошла в сентябре прошлого года после ссоры в парке. По

53-летняя жительница Вязников предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого и угрозе убийством его жене. Трагедия произошла в сентябре прошлого года после ссоры в парке. По информации СК РФ по Владимирской области, 13 сентября 2025 года женщина с сожителем пили пиво на лавочке и слушали музыку через колонку. К ним подошёл знакомый с женой,