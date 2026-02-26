Учитель русского языка и литературы из Гусь-Хрустального района Елена Анкуд вошла в число лучших на крупном профессиональном конкурсе «Хранители русского языка». Торжественное

Учитель русского языка и литературы из Гусь-Хрустального района Елена Анкуд вошла в число лучших на крупном профессиональном конкурсе «Хранители русского языка». Торжественное награждение участников финала состоялось в Государственном университете просвещения. Об этом поделились в облправительстве. За победу в итоговом этапе состязались 80 школьных педагогов и 24 студента, которые показали выдающиеся результаты в преподавании родного языка.