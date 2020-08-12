У тысяч жителей микрорайона Доброе во Владимире Доброго появился повод для радости - старый родник на улице Маяковского обрел новую жизнь. Чистая вода теперь доступна в комфортных условиях.
У тысяч жителей микрорайона Доброе во Владимире Доброго появился повод для радости - старый родник на улице Маяковского обрел новую жизнь. Чистая вода теперь доступна в комфортных условиях.
Николай Горохов, народный артист России:
- Подход
к этому источнику был ужасный. Люди, тем более пожилые, спотыкались и так далее. А сегодня, посмотрите все очень симпатично сделано.
Месяц назад
"Вести"" рассказывали о проблемах жителей улицы Маяковского, которые были вынуждены пробираться к
роднику
в садовом товариществе "Локомотив-1" по разбитой тропинке. Сейчас , говорят местные жители, был проделан большой объем работ. Их контролировал
депутат горсовета Олег Кашицын. Теперь к
благоустроенному источнику возрос
поток людей, желающих взять домой несколько литров чистой и вкусной природной воды.
Вера Малышева, председатель уличного комитета улицы Маяковского:
«Почистили родник, откуда сток воды идет. Вскрыли, всё обкопали, трубу почистили, откуда течет вода. Много сделали, конечно, за это время».
Олег Кашицын, депутат городского совета:
Я думаю, что у нас должен быть красивым не только центр, но и окраины. Этот родник облагороженный будет долго служить жителям города Владимира и многие дети, старшее поколение будут пользоваться этой водой