У тысяч жителей микрорайона Доброе во Владимире Доброго появился повод для радости - старый родник на улице Маяковского обрел новую жизнь. Чистая вода теперь доступна в комфортных условиях.

У тысяч жителей микрорайона Доброе во Владимире Доброго появился повод для радости - старый родник на улице Маяковского обрел новую жизнь. Чистая вода теперь доступна в комфортных условиях.Николай Горохов, народный артист России:- Подходк этому источнику был ужасный. Люди, тем более пожилые, спотыкались и так далее. А сегодня, посмотрите все очень симпатично сделано.Месяц назад"Вести"" рассказывали о проблемах жителей улицы Маяковского, которые были вынуждены пробираться кродникув садовом товариществе "Локомотив-1" по разбитой тропинке. Сейчас , говорят местные жители, был проделан большой объем работ. Их контролировалдепутат горсовета Олег Кашицын. Теперь кблагоустроенному источнику возроспоток людей, желающих взять домой несколько литров чистой и вкусной природной воды.Вера Малышева, председатель уличного комитета улицы Маяковского:«Почистили родник, откуда сток воды идет. Вскрыли, всё обкопали, трубу почистили, откуда течет вода. Много сделали, конечно, за это время».Олег Кашицын, депутат городского совета:Я думаю, что у нас должен быть красивым не только центр, но и окраины. Этот родник облагороженный будет долго служить жителям города Владимира и многие дети, старшее поколение будут пользоваться этой водой