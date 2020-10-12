По официальным данным, это самая востребованная профессия.

Директор департамента труда и занятости Андрей Григорьев рассказал, какие профессии во Владимире самые востребованные. На первом месте - тракторист. Отметим, что сегодня все крупные хозяйства покупают современную импортную технику, компьютеризированную, со сменными модулями и насадками, и стараются обеспечить достойную зарплату механизаторам.Но это не единственная дефицитная специальность. Всегда всотребованы повара, швеи и портные, и также шоферы. Поэтому безработным владимирцев в центрах занятости сейчас предлагают пройти обучение на водителей большегрузов.