Президент Украины Владимир Зеленский, заболевший коронавирусной инфекцией, попал в больницу. О состоянии политика рассказал глава его офиса Михаил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский, заболевший коронавирусной инфекцией, попал в больницу. О состоянии политика рассказал глава его офиса Михаил Подоляк.По словам представителя, Владимир Зеленский проходит курс лечения в киевской ведомственной больнице "Феофания". Президент находится в изолированной палате. "Там все регламентировано протоколом", – сказал Михаил Подоляк.Несмотря на госпитализацию, глава Незалежной продолжает работать. Все дела он ведет в специальном кабинете со спецсвязью. Помощник подчеркнул в интервью "Украинской правде", что у Зеленского стандартный график работы.О заражении украинского лидера стало известно в понедельник, 9 ноября. Вирус сразил также ряд высокопоставленных чиновников, – министра обороны Андрея Тарана, министра финансов Сергея Марченко и вице-премьера Алексея Резникова.Этим летом COVID-19 переболела жена . Елена сначала самоизолировалась дома, но затем ее состояние ухудшилось. Первую леди Украины доставили в больницу с пневмонией.До этого Зеленская рассказывала, что все члены семьи соблюдают правила защиты – носят маски и перчатки и соблюдают дистанцию. Примечательно, что тест самого президента и его детей тогда показал отрицательный результат.По последним данным, коронавирусом на Украине заразилось более 500 тысяч человек. Выздоровели и выписались из больниц 227 тысяч граждан. Жертвами стали 9 тысяч человек.