Автолюбительница отмечает профессионализм, ответственное отношение к исполнению служебных обязанностей и небезразличное отношение полицейских.

В адрес начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области полковника полиции Александра Новикова поступило благодарственное письмо от жительницы города Москвы. Женщина благодарит инспекторов ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району за профессионализм и ответственное отношение к исполнению служебных обязанностей.В своем обращении автолюбительница поясняет, что в начале апреля текущего года в темное время суток на федеральной трассе М7 «Волга» она попала в дорожно-транспортное происшествие. В салоне автомобиля в этот момент находились двое несовершеннолетних детей.«Сотрудники ОГИБДД старший лейтенант полиции Альберт Коннов и младший лейтенант полиции Павел Кондратьев оперативно прибыли на место, помогли вызвать эвакуатор, быстро и грамотно оформили необходимые документы, при этом приободрили морально. Большое спасибо за профессионализм, небезразличное, уважительное и доброжелательное отношение ко мне и к детям.» - пишет в письме женщина.