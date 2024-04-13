Специалисты рассказали владимирцам, как снизить количество соли и сахара в пище Соль или натрий в...

Специалисты рассказали владимирцам, как снизить количество соли и сахара в пищеСоль или натрий в небольших количествах содержится в большинстве продуктов питания – чуть больше в животной пище, немного меньше – в растительной. Чаще всего люди получают гораздо больше натрия, чем нужно, в основном в виде поваренной соли. В России ее среднее потребление составляет 12–14 г в день на человека.Роспотребнадзор рекомендует ограничить потребление натрия до 2000 мг в сутки – это соответствует примерно 5 г поваренной соли (1 чайная ложка). В некоторых случаях требуется более жесткое ограничение.Как снизить потребление соли?Не досаливайте готовую пищу.Не увлекайтесь соленьями.Используйте меньше соли при приготовлении пищи, заменяйте ее специями и травами.Как вы думаете, достаточно ли этих мер? К сожалению, нет. Значительное количество соли попадает в продукты питания в процессе их промышленного производства.Как избежать «скрытого» натрия?Постарайтесь есть меньше продуктов, которые прошли промышленную обработку, и полуфабрикатов.Внимательно читайте этикетку товара:изучите раздел «состав». О том, что продукт содержит натрий, скажут такие ингредиенты, как соль, сода, а также любые вещества, в названии которых есть слово «натрий» или его химический символ – Na;проверьте раздел «пищевая ценность». Некоторые производители указывают количественное содержание натрия именно там.! Интересный факт: натрий входит в состав многих лекарств, в том числе и безрецептурных. Например, он есть в антацидах (препаратах, снижающих кислотность желудочного сока), слабительных и средствах от кашля. Об этом важно помнить, если вы регулярно принимаете эти препараты.Уменьшив потребление соли, можно:снизить артериальное давление;уменьшить количество задерживающейся в организме жидкости;создать более благоприятные условия для работы сердца, почек, печени и суставов.Что же касается сахара..Сахар или сахариды – общее название для всех простых (быстрых) углеводов. Они встречаются в разных формах, но суть у них одна: это моносахара, которые быстро расщепляются и высвобождают молекулу глюкозы.Все сахара, которые поступают в организм с пищей, можно поделить на две группы – природные (содержащиеся в необработанных пищевых продуктах) и добавленные в процессе переработки (промышленной или домашней). ВОЗ использует термин «свободные сахара»: помимо добавленных к ним относятся сахара, естественно содержащиеся в меде, сиропах, фруктовых соках и концентратах фруктовых соков.Роспотребнадзор рекомендует ограничивать долю свободных сахаров до 10% от общей калорийности рациона. При среднем рационе в 2000 ккал это 50 г сахара (5 чайных ложек). Дальнейшее сокращение до 5% в день принесет дополнительную пользу для здоровья.Как снизить потребление сахара?Делайте это постепенно, чтобы не вызвать стресс у организма.Кладите меньше сахара в чай или кофе и при приготовлении пищи.Утоляйте жажду чистой водой, морсами или компотом без сахара, а не сладкими напитками и соками.Не забывайте про сложные углеводы: замените белый хлеб черным или серым (из муки грубого помола), рафинированные крупы (белый рис, манная, кукурузная) – цельнозерновыми (гречневая, полтавская, ячневая, перловая).Вместо десертов и сладостей (включая сухофрукты и цукаты) ешьте свежие или замороженные фрукты, ягоды, орехи.Употребление слишком сладких фруктов (бананы, виноград) нужно ограничить.Откажитесь от готовых соусов, ешьте меньше переработанных продуктов и полуфабрикатов.Так же, как и в случае с солью, важно внимательно изучать состав продуктов на этикетках – ведь сахар может содержаться в самых неожиданных товарах, например, в колбасе или молоке. В промышленном производстве часто используют сахарозу, фруктозу, глюкозу, глюкозный и другие сиропы, ячменный солод, декстрин, декстрозу, лактозу, мальтозу – эти названия ищите в составе продуктов.Специалисты Роспотребнадзора предупреждают! Использовать сахарозаменители следует с осторожностью, так как их влияние на организм пока изучено слабо, международные или национальные рекомендации по их употреблению отсутствуют.Уменьшив потребление сахара, можно:снизить риск появления избыточного веса, развития ожирения;нормализовать процесс пищеварения;улучшить работу сердечно-сосудистой системы;снизить вероятность развития диабета 2-го типа;уменьшить риск возникновения кариеса;укрепить иммунитет.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений