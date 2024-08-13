Двухлетний малыш проглотил палочку от Чупа-чупса. Его мама обратилась за помощью в Муромскую районную детскую больницу. Инцидент произошел 9 августа. Врачи осмотрели желудок маленького

Двухлетний малыш проглотил палочку от Чупа-чупса. Его мама обратилась за помощью в Муромскую районную детскую больницу. Инцидент произошел 9 августа. Врачи осмотрели желудок маленького пациента с помощью эндоскопа. Внутри был обнаружен инородный предмет. Извлечь его получилось без операции – с помощью эндоскопической петли. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: Муромская районная детская больница