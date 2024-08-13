По обвинению в двух преступлениях перед судом предстанет 40-летний житель Юрьев-Польского района.

По обвинению в двух преступлениях перед судом предстанет 40-летний житель Юрьев-Польского района. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл вечером 9 июня. Правоохранители установили, что фигурант и два его приятеля распивали алкоголь в гостях у общего знакомого. Во время застолья обвиняемый поссорился с одним из мужчин и вонзил кухонный нож ему в грудь. К счастью, потерпевший выжил, но попал в больницу.Содеянного жителю Юрьев-Польского района показалось мало, и он ударил ножом в ногу хозяина квартиры, который спал на диване.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.