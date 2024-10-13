Изменения коснутся первичного звена медучреждений.

Владимирская область в 2025 году из федерального бюджета получит 1520692,4 тысяч рублей на расходы здравоохранения первичного звена. Распоряжение о внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишутстин.В 2024 году на первичное здравоохранение Владимирская область получила 1019156,6 тысяч рублей.К первичному звену здравоохранения относятся амбулаторно-поликлиническое звено здравоохранения, фельдшерско-акушерские пункты, дневные стационары, стоматологии, кабинеты врачей общей практики, ЦРБ и районные больницы, обслуживающие до 50 тысяч населения, скорая помощь.Напомним, 11 жителей Александрова