В Палатах состоялась научная конференция, посвящённая Северо-Восточной Руси.

В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника состоялась научная конференция, посвященная Северо-Восточной Руси. На мероприятии собрались археологи, историки и другие специалисты.Перед тем как дать старт событию в ВСМЗ открыли выставку уникальных экспонатов, посвящённую средневековью. На ней представлены изделия из серебра, олова, янтаря.Собравшимся также продемонстрировали Федоровский клад – собрание двух тысяч русских монет XIV–XV веков. Они переданы институтом археологии РАН.В музее также появились находки из Подболотьевского могильника, в котором найдены предметы финно-угорской культуры. В 208 погребениях VII-XI веков обнаружены различные кольца, браслеты, ожерелья, перстни, подвески и другие украшения.Новые экспонаты будут храниться в фондах учреждения.