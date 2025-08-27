В Судогде навели порядок с автобусными остановками на улицах Ленина и Муромском шоссе. Проверка районной прокуратуры показала, что ограждения остановок находились в плохом состоянии и

В Судогде навели порядок с автобусными остановками на улицах Ленина и Муромском шоссе. Проверка районной прокуратуры показала, что ограждения остановок находились в плохом состоянии и нуждались в ремонте. Надзорное ведомство внесло представление в адрес администрации района. После вмешательства прокуратуры поврежденные конструкции были восстановлены. Теперь остановки снова пригодны для использования и безопасны для пассажиров. Прокомментируйте новость