Во Владимире завершено расследование дела о травмировании прохожей из-за схода наледи с крыши Центра классической музыки. Об этом сообщили в пресс-службе СледКома РФ по Владимирской

Во Владимире завершено расследование дела о травмировании прохожей из-за схода наледи с крыши Центра классической музыки. Об этом сообщили в пресс-службе СледКома РФ по Владимирской области. На женщину, проходившую по улице Большой Московской, в марте 2024 года обрушилась глыба снега и льда. Удар оказался настолько сильным, что у жительницы Судогодского района диагностировали перелом лопатки и