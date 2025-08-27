Управление Роспотребнадзора по Владимирской области продолжает контролировать готовность школ к новому учебному году. В ходе последней проверки были обнаружены санитарные нарушения в 31

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области продолжает контролировать готовность школ к новому учебному году. В ходе последней проверки были обнаружены санитарные нарушения в 31 общеобразовательной организации. Всего под контролем ведомства находится 345 школ региона. Специалисты в течение года оценивают их санитарно-техническое и гигиеническое состояние, включая организацию питания, исправность оборудования пищеблоков, а также условия для соблюдения личной