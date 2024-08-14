Артист эстрады Ефим Шифрин поплатился за свои действия.

Артист эстрады Ефим Шифрин поплатился за свои действия.В недавнем интервью68-летний Ефим Шифрин вспомнил инцидент, произошедший в его бурной молодости. Артист не стал вдаваться в подробности, но признался, что, приехав в Москву на обучение, совершил поступок, из-за которого лишился стипендии.Будущему юмористу было стыдно рассказать о случившемся родителям, которые не могли снабжать его деньгами. "Набедокурил", – сказала знаменитость. В итоге Ефим Шифрин на некоторое время остался без денег. "Я целый месяц жил вообще без всяких..." – рассказал артист.Однако Ефим Шифрин не может сказать, что то время было наполнено грустными моментами. Напротив, в тот период он был счастлив. "Рядом со мной были однокурсники, были друзья, я не был голоден, хотя тогда бы запаслись сухарями и распределили картошку на весь месяц", – вспомнил артист.В том числе благодаря тому времени Ефим Шифрин понял, что для настоящего счастья не нужны деньги. "Для счастья нужны друзья, любимые люди и абсолютное ощущение своей нужности", – отметил актер.Напомним, Ефим Шифрин был женат лишь однажды – в возрасте 26 лет. Тот брак не был продолжительным. Несмотря на то, что артист больше никогда не связывал себя узами брака и не имеет детей, он не может назвать себя одиноким человеком.