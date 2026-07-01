Мошенники развели пенсионеров из Владимирской области на 22 миллиона по кодовому слову «Кеша».

Прокуратура Владимирской области бьет тревогу: число жертв телефонных аферистов в регионе не снижается. Самая громкая история последних дней — пожилая пара из Коврова, передавшая злоумышленникам свыше 22 миллионов рублей. И это далеко не единственный случай. Подробности в материале .Две недели молчания и кодовое слово «Кеша»75-летний житель города Коврова во Владимирской области обратился в полицию в конце июня — спустя две недели после того, как отдал мошенникам все семейные накопления. Схема, разыгранная злоумышленниками, была продумана до мелочей.Неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, убедил пенсионера в необходимости «декларирования денежных средств» и потребовал соблюдать строгую конспирацию. Доверчивый мужчина поверил.Дальше события развивались стремительно.3 июня — первая передача: 2,9 миллиона рублей и 7 тысяч евро, упакованные в черный полимерный пакет, перемотанный скотчем. Кодовое слово — «Кеша».4 июня — вторая ходка: пенсионер лично сходил в банк, снял со вклада 7,2 миллиона рублей и вечером передал их новому курьеру. Тот же пакет, тот же скотч, тот же «Кеша».5 июня — с банковской карты обналичено еще 2,7 миллиона. Курьеру — по отработанной схеме.Но и этого мошенникам показалось мало. 10 июня в игру вступила супруга потерпевшего: под диктовку телефонного «правоохранителя» она закрыла вклад на 6,6 миллиона рублей и передала наличные очередному курьеру. Снова «Кеша».Последний аккорд — 11 июня: пожилые люди сняли с банковских карт оставшиеся 2,2 миллиона рублей и отдали их аферистам.Общая сумма ущерба: более 22 миллионов рублей.Деньги в микроволновкуСупружеская чета из Коврова — не единственная жертва. 29 июня в полицию обратилась 78-летняя жительница того же города. Сценарий — идентичен: звонок от «правоохранителя», требование декларировать средства, конспирация.Пенсионерка перевела мошенникам 230 тысяч рублей, затем закрыла вклад на 1,3 миллиона и на предоставленном злоумышленниками автомобиле отправилась в другой город. Там женщина получила ключи от квартиры в многоэтажке и оставила все деньги в микроволновой печи. Дальше их забрали преступники.68-летняя жительница Мурома под тем же предлогом «декларирования» лишилась более 3 миллионов рублей. А 69-летнюю пенсионерку из Вязников убедили перевести почти 200 тысяч якобы в счет оплаты договора страхования.По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.Будьте бдительныСотрудники прокуратуры Владимирской области в очередной раз призывают: никаких «декларирований», «безопасных счетов» и «конспиративных пакетов» не существует. Если вам звонят и сообщают о несанкционированных операциях, попавших в ДТП родственниках, легком заработке или внезапных выплатах — немедленно прекращайте разговор.Не проверяете информацию — теряете деньги. В каждом описанном случае потерпевшие обратились в полицию только после того, как сбережения уже перекочевали в руки аферистов.Единые номера для обращения в полицию: 02, 102, 112.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .