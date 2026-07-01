Специалисты Регионального сосудистого центра ОКБ спасают пациентов со всего региона, работая и в плановом, и в экстренном режиме.

За первую половину 2026 года врачи помогли семи сотням жителей области, выполняя вмешательства на сосудах с применением современных ангиографов. После того как 13 марта в 4-й горбольнице временно приостановили подобные манипуляции, была выстроена четкая система маршрутизации. Весь поток неотложной помощи принял на себя РСЦ ОКБ, из-за чего количество операций в центре выросло на 13%. По словам хирурга А. А. Усачева, каждый сложный случай пополняет копилку бесценного опыта главного сосудистого центра области.Параллельно со срочными пациентами работают ангиохирурги Ковровской ЦРБ. Уже в августе к прежней схеме маршрутизации присоединится Муромская центральная районная больница № 1. Кроме того, в БСП — будущем ядре экстренной медицины региона — недавно ввели в строй новую ангиографическую операционную.Служба помощи больным с сосудистыми патологиями продолжит укрепляться. Стационары уже готовятся к встрече молодых специалистов: среди выпускников Владимирского филиала ПИМУ и целевиков из других медицинских вузов немало тех, кто намерен посвятить себя именно ангиохирургии.