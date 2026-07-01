На скамье подсудимых окажется 23-летний житель региона, выполнявший в преступной группе роль оптового склада.

Заместитель прокурора Владимирской области утвердил обвинительное заключение по шести эпизодам покушения на незаконный сбыт запрещённых веществ, совершённый организованной группой в крупном и особо крупном размерах. Молодому человеку инкриминируют ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.По материалам следствия, в июле прошлого года фигурант забрал из тайника, указанного сообщником, оптовую партию «синтетики» весом свыше 470 граммов. Запрещённый груз он перевёз в собственную квартиру, расфасовал на 468 свёртков и спрятал в двух тайниках на территории соседнего региона. Следующую партию массой более 600 граммов злоумышленник распределил уже в нашем регионе, оборудовав 28 «закладок», а оставшуюся часть продолжил хранить дома и в гараже.Преступную цепочку удалось разорвать сотрудникам правоохранительных органов. Из незаконного оборота было изъято свыше килограмма различных наркотических средств. Рассматривать дело по существу предстоит Ленинскому районному суду города Владимира.