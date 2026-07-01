Поездка в Петербург стала наградой за отличную учёбу и победы в престижных конкурсах для 23 талантливых учеников.

Инициативу поощрить одарённых ребят проявило Министерство образования региона. Выпускники со всей области отправились на легендарный праздник, который развернулся в ночь с 27 на 28 июня. Эпицентром притяжения многотысячной толпы стала Дворцовая площадь, где состоялся грандиозный концерт с участием звёзд. Гвоздём программы оказалось завораживающее светопиротехническое шоу, завершившееся мощным салютом. Под восторженные возгласы зрителей по водам Невы величественно проплыл корабль с алыми парусами — символ смелости, любви к Отечеству и неизбежного торжества добра.Своими эмоциями ребята поделились с представителями правительства. Илья из Вязников назвал событие лучшим выпускным в своей жизни, отметив, что оно невероятно вдохновляет и заставляет верить в силу мечты. Валерия из Гороховца сравнила увиденное со сказкой и трогательным прощанием со школой. Больше всего её поразили залпы салюта, появление брига и чувство единения с тысячами таких же счастливых сверстников.