В Центре культуры и искусства на Соборной чествовали журналистов и блогеров, пишущих о знаменитом туристическом маршруте.

Торжественная церемония собрала авторов из разных уголков страны — от Владимира до Волгограда, подтвердив растущий интерес к наследию древних городов. Юбилейный пятый сезон стал рекордным: организаторы получили 166 заявок, что в полтора раза превысило показатели прошлого года. Среди почетных гостей вечера были заместитель главы администрации города Елена Запруднова, начальник управления культуры Елена Ермакова, начальник управления по связям с общественностью и СМИ Юлия Жирякова, начальник управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и туризма Ольга Гарева, а также замминистра по предпринимательству и туризму Владимирской области Александр Нестеров.В копилке владимирских участников оказалось множество наград. Анна Семеркина из Центра поддержки предпринимательства и туризма завоевала первое место за лучший фоторепортаж и третье — в номинации об агро- и экотуризме. Туристский информационный центр Владимирской области взял серебро за лучший видеоролик. Наталья Баранова из «Чеснок-медиа» стала второй в категории публикаций об агротуризме, а Елена Ковбасюк замкнула тройку лидеров среди авторов видеообзоров. Главный приз в номинации «Лучший тревел-блог о Золотом кольце» достался Елене Поморцевой.Программа вечера не ограничилась вручением дипломов: для гостей выступили творческие коллективы. Как отметили устроители, лучшие конкурсные работы в дальнейшем послужат наполнением для городских интернет-порталов и помогут в создании новых экскурсионных программ.